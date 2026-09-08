OM eist 30 en 20 jaar cel en tbs voor misbruik oppaskinderen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 30 en 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Richard van den B. (57) uit Woudenberg en zijn ex-vrouw Evertje van E. (34). Het OM verdenkt hen van het jarenlang en honderden keren ernstig seksueel misbruiken van zes oppaskinderen. Volgens het OM werden sommige kinderen daarbij ook gedrogeerd met GHB.

"Zij hebben de onbevangenheid van de slachtoffertjes vernietigd", aldus de twee officieren van justitie. "We hebben gezocht naar een woord dat de lading van deze zaak dekt. Maar dat is niet gelukt."

Misbruik duurde meerdere jaren

Het misbruik strekt zich over meerdere jaren uit. De kinderen varieerden in leeftijd van 0 tot 10 jaar; het ging om vijf meisjes en een jongetje. Vier meisjes waren kinderen van een goede vriendin van Van E., de andere twee waren een zoon en een dochter van haar broer.

De beide verdachten werden begin 2025 enige tijd na elkaar opgepakt. Enkele maanden daarvoor had een van de kinderen haar moeder verteld over het misbruik. Na de arrestatie van Van den B. en Van E. bleek uit intensief onderzoek de enorme omvang van de zaak. Volgens een "conservatieve berekening" van het OM moeten de kinderen in totaal 777 keer zijn misbruikt. Dat zou ruim 193 uur hebben geduurd. "Hoe vaak de kinderen ook zeiden dat het pijn deed, de verdachten gingen door", aldus het OM.

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Het was vooral Van den B. die zijn lusten op de kinderen heeft botgevierd, aldus justitie. In de woorden van een van de slachtoffers is hij "een monster", aldus het OM. "Hij manipuleert, mishandelt, is oversekst en stelt zijn eigen belang voorop. Hij kickt op verkrachtings- en incestfantasieën."

Maximale straf

De geëiste 30 jaar cel is de maximale straf. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben geen tbs voor Van den B. geadviseerd, maar justitie vindt het uit oogpunt van beveiliging van de maatschappij noodzakelijk dat de maatregel wordt opgelegd. "Hij gaat zeker weer in de fout als hij niet wordt behandeld", aldus het OM.

Bij Van E. is onder meer een posttraumatische stressstoornis vastgesteld, veroorzaakt door seksueel misbruik door haar vader in haar tienerjaren.

Extreem grove chats

Het bewijs in de zaak bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en een enorme hoeveelheid extreem grove, zeer expliciete chats tussen de beide verdachten over het misbruik. De voordracht van delen hiervan door de officieren tijdens hun uiteenzetting van het bewijs leidde dinsdag tot emoties en woede bij mensen op de publieke tribune.

Donderdag pleiten de advocaten van de verdachten. De rechtbank doet uitspraak op 3 november.