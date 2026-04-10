Oud-PvdA-Kamerlid Rob Oudkerk richt nieuwe partij op

Beleid

Vandaag, 10:34

PvdA-prominent en oud-Kamerlid Rob Oudkerk wil een nieuwe politieke partij oprichten. Hij gaat daarvoor zijn lidmaatschap opzeggen van Progressief Nederland, het nieuwe samenwerkingsverband van PvdA en GroenLinks, zei hij vrijdagochtend bij Goedemorgen Nederland (WNL). Oudkerk mist bij die partij "sociaaldemocratische normen en waarden".

Oudkerk streeft naar "een partij die ervoor zorgt dat afgehaakt Nederland - en dat zijn er heel veel - weer aanhaakt." Hij wil niet terug "naar de oude Partij van de Arbeid, das war einmal", maar ziet een partij voor zich "die sociale elementen in zich heeft, maar die ook bijvoorbeeld bij asielbeleid zegt: jongens, tot hier en niet verder."

Bij de oprichting zijn mensen van het sociaaldemocratische discussieplatform Rood Vooruit betrokken, maar "er zijn ook hele andere mensen bij", aldus Oudkerk.

