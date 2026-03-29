Progressief Nederland schiet uit de startblokken met 1500 aanmeldingen

Vandaag, 14:44

Progressief Nederland (PRO) heeft in de eerste twee dagen na de lancering 1500 aanmeldingen gekregen. Dat zegt een woordvoerder van de partij, die nog moet worden opgericht, tegen het ANP. Donderdag maakte partijleider Jesse Klaver bekend dat GroenLinks en de PvdA in juni samen verdergaan onder deze naam.

GroenLinks had begin dit jaar 62.766 leden en de PvdA 63.909, meldde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen recent. Het is "aannemelijk" dat daar dubbele lidmaatschappen tussen zitten die met de fusie komen te vervallen.

Mensen die van een of beide fuserende partijen lid zijn, worden in juni vanzelf lid van PRO, staat bij het inschrijfformulier. Hen wordt dus aangeraden om zich niet los in te schrijven.

De term 'links' lijkt bij Progressief Nederland meer naar de achtergrond te verdwijnen. In het pleidooi waarmee Klaver de nieuwe partij introduceerde, komt het woord één keer voor: "We blijven staan waar we horen te staan: trots links van het midden."

Politicologen maken vaak onderscheid tussen links-rechts en progressief-conservatief. Links en rechts gaan daarbij vooral over economische vraagstukken zoals herverdeling en marktwerking, terwijl progressief en conservatief gaan over culturele vraagstukken zoals medische ethiek en migratie. Doorgaans zijn linkse partijen ook progressief en rechtse partijen conservatief.

"We hebben een duidelijk uitgesproken linkse koers", stelde Klaver zondagochtend bij WNL Op Zondag. Hij vindt het "belangrijk dat progressieven optrekken" op het gebied van betaalbaarheid. "Het idee dat je alles maar moet overlaten aan de markt, is wel op het einde van zijn beloop."

Door ANP

