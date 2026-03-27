Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote verbazing ProVeenendaal over nieuwe naam GL-PvdA: 'Slecht idee'

Verkiezingen

Gisteren, 22:21

Link gekopieerd

Ze snappen er helemaal niks meer van bij ProVeenendaal. En niet omdat een lokale politieke kwestie niet loopt zoals het zou moeten, maar door de naamswijziging van GroenLinks-PvdA. De landelijke partij gaat verder onder de naam Progressief Nederland, afkorting: Pro. En dan kunnen er lokaal misschien wel twee 'Pro's' in de gemeenteraad terechtkomen... Kortom: verwarring alom.

Raadslid Dario Castiglione krabt zichzelf nogmaals achter de oren: "Wij zijn al 15 jaar Pro. En vijftig andere lokale partijen ook. Dit kun je je toch niet voorstellen? Dat met zo veel intellect en verstand bij die partij ze deze naam kiezen? Dat ze dit niet vooraf bedacht hebben." Naar eigen zeggen heeft Castiglione al gesproken met dertien andere lokale partijen die de naam 'Pro' of 'Progressief' dragen en dat geen van die partijen gelukkig is met de door GroenLinks-PvdA gekozen naam.

Fusie

Op dit moment zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid nog aparte partijen en is de fusie nog niet rond. Daardoor is ook nog niet duidelijk hoe de naam juridisch precies wordt geregeld.

De Kiesraad kan bovendien landelijke partijnamen niet toetsen aan lokale namen. Wel geldt dat bij gemeenteraadsverkiezingen lokale namen voorrang hebben, waardoor verwarring kan ontstaan of namen lokaal niet gebruikt mogen worden.

Afspraken maken

De landelijke partij stelt dat ze de nieuwe naam tot donderdag geheim hebben willen houden en daarom geen overleg hebben gehad met (lokale) partijen die al een soortgelijke naam dragen. "De komende tijd zullen we hier afspraken over maken op lokaal niveau. Daarin kan het dat progressief Nederland dus een andere variatie lokaal gebruikt om niet met dezelfde naam te zitten, maar het kan ook dat de partij lokaal die al die naam heeft kiest om voor een andere naam te kiezen", aldus een woordvoerder van de partij tegen Hart van Nederland.

Bij Castiglione leeft nu nog de hoop dat er nog een andere naam gekozen zal worden door GroenLinks-PvdA. Ook heeft hij inmiddels al contact gezocht met de Kiesraad om de kwestie aan te kaarten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.