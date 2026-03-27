Grote verbazing ProVeenendaal over nieuwe naam GL-PvdA: 'Slecht idee'

Ze snappen er helemaal niks meer van bij ProVeenendaal. En niet omdat een lokale politieke kwestie niet loopt zoals het zou moeten, maar door de naamswijziging van GroenLinks-PvdA. De landelijke partij gaat verder onder de naam Progressief Nederland, afkorting: Pro. En dan kunnen er lokaal misschien wel twee 'Pro's' in de gemeenteraad terechtkomen... Kortom: verwarring alom.

Raadslid Dario Castiglione krabt zichzelf nogmaals achter de oren: "Wij zijn al 15 jaar Pro. En vijftig andere lokale partijen ook. Dit kun je je toch niet voorstellen? Dat met zo veel intellect en verstand bij die partij ze deze naam kiezen? Dat ze dit niet vooraf bedacht hebben." Naar eigen zeggen heeft Castiglione al gesproken met dertien andere lokale partijen die de naam 'Pro' of 'Progressief' dragen en dat geen van die partijen gelukkig is met de door GroenLinks-PvdA gekozen naam.

Fusie

Op dit moment zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid nog aparte partijen en is de fusie nog niet rond. Daardoor is ook nog niet duidelijk hoe de naam juridisch precies wordt geregeld.

De Kiesraad kan bovendien landelijke partijnamen niet toetsen aan lokale namen. Wel geldt dat bij gemeenteraadsverkiezingen lokale namen voorrang hebben, waardoor verwarring kan ontstaan of namen lokaal niet gebruikt mogen worden.

Afspraken maken

De landelijke partij stelt dat ze de nieuwe naam tot donderdag geheim hebben willen houden en daarom geen overleg hebben gehad met (lokale) partijen die al een soortgelijke naam dragen. "De komende tijd zullen we hier afspraken over maken op lokaal niveau. Daarin kan het dat progressief Nederland dus een andere variatie lokaal gebruikt om niet met dezelfde naam te zitten, maar het kan ook dat de partij lokaal die al die naam heeft kiest om voor een andere naam te kiezen", aldus een woordvoerder van de partij tegen Hart van Nederland.

Bij Castiglione leeft nu nog de hoop dat er nog een andere naam gekozen zal worden door GroenLinks-PvdA. Ook heeft hij inmiddels al contact gezocht met de Kiesraad om de kwestie aan te kaarten.