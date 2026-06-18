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Organisaties willen alsnog vervolging Wilders afdwingen om X-post

Beleid

Vandaag, 18:55

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Het landelijk meldpunt Discriminatie.nl start samen met zes organisaties een zogeheten artikel 12-procedure naar aanleiding van een afbeelding die Geert Wilders in augustus 2025 op X plaatste. Via de procedure willen ze bereiken dat het gerechtshof het OM dwingt toch over te gaan tot vervolging van de PVV-leider.

Wilders plaatste op X een afbeelding die bestond uit twee vrouwengezichten: links een jonge blonde vrouw met daaronder de letters PVV, rechts een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de letters PvdA. Het leidde tot diverse aangiften.

Het Openbaar Ministerie liet in mei weten deze aangiften te hebben geseponeerd. Het zag onvoldoende aanknopingspunten om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld.

Verschillende organisaties hebben aangifte gedaan tegen Wilders vanwege zijn post op X. Meer daarover zie je in bovenstaande video.

De organisaties zien in die conclusie "aannames en interpretaties die onvoldoende zijn onderbouwd" en vinden "dat de motivering vragen oproept over de zorgvuldigheid van de beoordeling en kan bijdragen aan stigmatisering van moslims".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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