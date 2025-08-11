Discriminatiemeldpunt doet aangifte tegen Wilders om X-post: 'Polariserend en kwetsend'

Het meldpunt Discriminatie.nl gaat aangifte doen van discriminatie vanwege een recente X-post van PVV-leider Geert Wilders. Er zijn in korte tijd meer dan 12.500 meldingen binnengekomen over het bericht.

Het is het hoogste aantal ooit dat het meldpunt registreerde over één incident. Volgens de organisatie laat dat zien dat veel mensen de afbeelding die Wilders op 4 augustus deelde "discriminerend, polariserend en kwetsend" vinden.

In het bericht in kwestie is links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen afgebeeld, met daarbij de tekst 'PVV'. Rechts staat een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en hoofddoek, met daaronder 'PvdA'. "Aan U de keuze op 29/10", schrijft Wilders erbij. Op die datum zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

Veel van de mensen die zich bij Discriminatie.nl meldden, zeggen zich zorgen te maken over toenemend fascisme in Nederland. Ze vergelijken de afbeelding van Wilders met nazipropaganda uit de Tweede Wereldoorlog, aldus het meldpunt. Verder wijzen ze op discriminatie op grond van godsdienst, afkomst, leeftijd en geslacht.

Antidiscriminatiebureaus

"Wij zijn er voor iedereen in Nederland die zich gediscrimineerd voelt. Wij staan altijd naast hen. Juist daarom zetten wij nu de stap om aangifte te doen", zegt voorzitter Sjaak van der Linde van Discriminatie.nl. "We willen laten toetsen of deze uitingen strafbaar zijn." Discriminatie.nl doet de aangifte samen met de negentien regionale antidiscriminatiebureaus die bij het meldpunt zijn aangesloten.

Veertien belangenorganisaties van moslims hebben eerder maandag al collectief aangifte gedaan tegen de PVV-leider om dezelfde reden. Wilders noemde dat op X "waanzin". Hij zegt op het socialemediaplatform voor niemand te buigen.

ANP