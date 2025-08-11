Moslimorganisaties doen collectief aangifte tegen Wilders na X-post

Verschillende moslimorganisaties hebben aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders om zijn bericht op X van vorige week. Dat bevestigt het kantoor van advocaat Adem Çatbaş. Hij heeft namens de veertien organisaties aangifte gedaan van groepsbelediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, en opruiing tot vijandigheid en maatschappelijke onrust.

In het bericht van Wilders op 4 augustus staat op een afbeelding links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen begeleid met de tekst 'PVV', en rechts een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en hoofddoek met daaronder 'PvdA'. "Aan U de keuze op 29/10", schrijft Wilders erbij. Eind oktober zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

Çatbaş deed de aangifte namens onder andere het samenwerkingsverband van Nederlandse moskeën K9, Stichting Meld Islamofobie en mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch.

Vrijdag liet het meldpunt Discriminatie.nl weten ruim 9000 meldingen over de post binnengekregen te hebben. Het bestuur beraadt zich er maandag nog over of het aangifte doet, aldus een woordvoerder.

ANP