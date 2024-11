Oppositie wil duidelijkheid over 'racistische uitlatingen' in kabinet

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen snel een debat over "racistische uitlatingen" in het kabinet die volgens ingewijden voor NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) aanleiding zijn om op te stappen. Wat een zorgelijke dag", schrijft ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. "Opnieuw gaat de coalitie langs de afgrond."

Ook PvdA-GroenLinks-leider Frans Timmermans toonde zich na middernacht op X kritisch: "Als er racistische uitspraken gedaan zijn, dan moet degene die die uitspraken gedaan heeft eruit en niet degene die geraakt wordt door die uitspraken".

Premier Dick Schoof liet vrijdagavond laat in een persconferentie weten dat het kabinet door kan na een dag vol beraad over het opstappen van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar. Zij kon naar verluidt niet leven met te harde uitspraken over mensen met een migratieachtergrond die in de ministerraad werden gedaan.

"Hallucinant", vindt Partij voor de Dieren-leider Ester Ouwehand het dat "kabinetsleden zich boven de Grondwet hebben geplaatst". Volgens haar laat NSC Achahbar "keihard vallen". "De racisten hoefden dan weer níet weg", schrijft ze. "Pijnlijk veelzeggend."

'Nederland verdient openheid van zaken'

"Open de doofpot", schrijft SP-leider Jimmy Dijk. "We hebben vier maanden onderling wantrouwen, stoere taal en amateurisme gezien", vindt CDA-leider Henri Bontenbal. "Dit kabinet is vooral met zichzelf bezig en komt niet aan regeren toe."

Ook D66-voorman Rob Jetten valt Achahbar bij en noemt het "te prijzen" dat zij in deze discussie "haar rug recht houdt". Hij wil dat de notulen van de ministerraad waar deze uitspraken gedaan zijn openbaar worden gemaakt. "Over zo'n fundamentele aantijging verdient Nederland openheid van zaken."

ANP