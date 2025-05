Ook vorig jaar veel agressie en geweld tegen politie: 'Reden tot zorg'

Politiemensen kregen ook vorig jaar regelmatig te maken met agressie en geweld. In 2024 deden politiemedewerkers 12.543 keer melding van een vorm van mishandeling, meldt de politie op basis van de jaarcijfers. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

In veel gevallen eisen officieren van justitie hogere straffen voor geweld tegen hulpverleners dan voor vergelijkbaar geweld tegen anderen, de kans op een celstraf voor de geweldpleger is dan ook groot. Daar hoor je meer over in bovenstaande video.

In bijna de helft van de meldingen (5352) ging het om belediging, maar er is ook sprake van poging tot doodslag (139), poging tot zware mishandeling (167) en zware mishandeling (46). "Geweld tegen politieambtenaren is niet normaal en mag dat ook nooit worden", zei Henk van Dijk, programmamanager Geweld Tegen Politieambtenaren. "Dit heeft grote impact op politiemensen."

Bedreiging en intimidatie

Er waren 23 meldingen van doxing: het online verspreiden van persoonsgegevens, adressen of telefoonnummers met als doel vrees aan te jagen of ernstige overlast te veroorzaken in het dagelijks leven van politiemensen. "De absolute aantallen lijken misschien niet hoog, maar zo'n aantal zegt niets over de enorme impact die het heeft op iemands omgeving. Het bedreigen en intimideren van politiemedewerkers in hun privéleven gaat ver over de grens", zegt Van Dijk.

Naast geweld specifiek tegen politieambtenaren zijn ook de aangiftes geregistreerd van mensen met een publieke taak bij andere instanties, zoals werknemers van OV-bedrijven, scholen of in de zorg. Deze cijfers laten een lichte daling zien: van 3561 aangiften in 2023 naar 3458 aangiften in 2024. "Dit blijft reden tot zorg", meldt Van Dijk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"We streven ernaar dat er altijd aangifte wordt gedaan wanneer er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak. Dat gebeurt nu vaak niet en dat heeft onze aandacht", zegt de programmamanager. Het werkelijke aantal geweldsincidenten is mogelijk dus nog groter dan de bekende cijfers.

"We werken er aan om het doen van aangifte laagdrempeliger te maken. Maar de werkgeversorganisaties hebben hier ook een bepalende rol in. Samen met hen kijken we op welke manier we de aangiftebereidheid kunnen verbeteren", aldus Van Dijk

Hart van Nederland/ANP