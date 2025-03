Man wil geen hulp, bedreigt in plaats daarvan ambulancepersoneel met mes

Een man is zaterdagmiddag aangehouden in Woerden nadat hij ambulancemedewerkers had bedreigd. Dat meldt de politie op sociale media. De hulpverleners waren rond 15.50 uur aanwezig aan het Veldwijk om hulp te bieden aan de man, maar hij weigerde deze hulp en begon hen te bedreigen.

Er zijn al langer zorgen over toenemend geweld tegen hulpverleners. In 2022 maakten we bovenstaande reportage naar aanleiding van een gefilmde zware mishandeling van een agent.

Ondanks pogingen om de man te kalmeren, bleef hij agressief. De situatie escaleerde toen hij een steekvoorwerp pakte en op het ambulancepersoneel afliep. De politie werd ingeschakeld en wist de man aan te houden.

De verdachte zit vast, en de recherche doet verder onderzoek. De politie benadrukt dat agressie tegen hulpverleners absoluut niet wordt getolereerd.