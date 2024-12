Onderzoek: driekwart hulpverleners heeft te maken met agressie en geweld

Onder hulp- en dienstverleners is 73 procent al uitgescholden of bedreigd door burgers, patiënten of cliënten. 30 procent is al met fysiek geweld in aanraking gekomen, onder meer slaan en schoppen. Dit blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder duizend werkenden in de hulp- en dienstverlening. Bijna een op de tien is door deze agressie op het werk gewond geraakt.

De enquête is afgenomen onder mensen in onder andere de zorg, brandweer, beveiliging en onder ov-personeel. Bijna driekwart van de ondervraagden stelt dat de agressie toeneemt. In de zorg komt fysieke agressie het vaakst voor.

De Amsterdamse agent Joeri Sterringa kan meepraten over geweld tegen de mensen in het blauw. Eind mei 2019 wordt hij na onenigheid met een boze klant in een winkel in de Leidsestraat knock-out geslagen. Hij vertelt erover in de video bovenaan.

Langdurige psychische schade

Elf procent van de bevraagde hulp- en dienstverleners heeft langdurige psychische schade opgelopen door agressie van burgers, reizigers of patiënten, zegt CNV. Bijna een op de tien heeft daardoor een trauma opgelopen. De helft stelt dat de stress op het werk toeneemt door agressie en een kwart merkt dat het aantal ziekmeldingen toeneemt.

"We maken onze werkenden in de hulp- en dienstverlening letterlijk ziek. Het is onbestaanbaar dat de agressie zo ver is doorgeslagen. Onze publieke dienstverleners staan steeds meer met de rug tegen de muur. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling", stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

