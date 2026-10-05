Haagse sportclubs willen beter straatlicht na heftige geweldsincidenten

Donkere fietspaden op een industrieterrein, onverlichte wegen door een bos: we kennen het tegenwoordig maar al te goed. Ook in Den Haag maakt men zich er druk om. Bij voetbal- en cricketvereniging Quick horen ze dit soort geluiden de laatste tijd meer en meer. Zeker na een aantal ernstige incidenten waarbij hangjeugd andere jongeren heeft belaagd op een slecht verlichte weg richting de grote club.

"Een aantal keer per jaar gaat het mis", zegt Marcel de Kler, voorzitter van de sportclub. "Dat is erg vervelend en ernstig. We zitten hier met een club met 1600 leden en er zijn nog een aantal andere clubs zoals de scouting, dus je zou kunnen zeggen dat er duizenden leden zijn die hier wekelijks komen."

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Waar het misgaat, is bij hangjeugd, in de volksmond ook wel fatbikejeugd genoemd. "Die hangen op de weg hier naartoe rond", zegt De Kler. "Maar rondhangen mag, dat is niet verboden." Zijn club is met de politie en gemeente ook in overleg over hoe het beter kan. Want dat moet. Maandag ging het namelijk weer mis.

Slecht licht geeft onveilig gevoel

Volgens het AD werd toen een 17-jarige jongen - niet verbonden aan Quick - belaagd door tien jongeren. Die sloegen hem met een kettingslot tegen het hoofd. De verdachten waren in het bezit van een fatbike, waarmee ze het slachtoffer voorafgaand aan het voorval nog achtervolgden en klemreden. Het doel? Geld. Na de rake klappen grepen omstanders gelukkig in en kon erger worden voorkomen.

Wat het lastig maakt voor handhaving en politie, is dat de onverlaten op heterdaad moeten worden gepakt. Maar zulke zaken laat De Kler liever over aan de autoriteiten en hij focust zich op iets anders: de verlichting op de weg naar de clubs. "Want slechte verlichting hangt samen met het gevoel van sociale onveiligheid. Dat gevoel groeit hier alleen maar. De verlichting die er nu hangt is groenig en daarmee diervriendelijk, ecologisch verantwoord. Maar dat moet toch niet zwaarder wegen dan de veiligheid van de jongeren?"

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De oplossing is wat de voorzitter betreft ook vrij simpel: "Zet het licht pas op die groene kleur als de jeugd al naar huis is, na 23.00 uur bijvoorbeeld." Ook zou cameratoezicht al een stap in de goede richting zijn.

Extra inzet van politie

De gemeente Den Haag zegt op de hoogte te zijn van de problematiek. "Het heeft de aandacht op verschillende fronten", stelt een woordvoerder. "Naar aanleiding van de verschrikkelijke geweldsincidenten doet de politie onderzoek en is met extra inzet actief." De gemeente bevestigt met de clubs in gesprek te zijn, ook over verlichting en andere maatregelen. "Afgelopen dagen is hierover ook weer contact geweest om deze sneller/op korte termijn te organiseren."