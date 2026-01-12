Donaties 'Wij eisen de nacht op' verdeeld: dit gebeurt er met het geld

Het half miljoen euro dat is opgehaald met de actie 'Wij eisen de nacht op' wordt ondergebracht bij een fonds op naam van WOMEN Inc. Met het geld worden in de komende periode drie organisaties gesteund: WOMEN Inc., kenniscentrum Rutgers en de stichting achter de actie zelf. Ook gaat er geld naar de familie van Lisa.

In oktober lieten de initiatiefnemers weten een stichting te worden. Om administratieve vertraging en dubbele structuren te voorkomen, is nu besloten het geld bij WOMEN Inc. onder te brengen.

Workshops voor studenten

De komende tijd ontvangt WOMEN Inc. zelf een deel van het opgehaalde geld, dat de organisatie kan inzetten voor het op verschillende niveaus vergroten van de veiligheid van vrouwen. Ook kenniscentrum Rutgers krijgt geld, onder meer voor workshops voor studenten en de actualisatie van lespakketten voor het onderwijs. Slachtofferhulp Nederland ontvangt middelen voor de ondersteuning van slachtoffers van fysiek en seksueel geweld.

Eind november 2025 liepen honderden vrouwen in Amsterdam-Noord een lichtprotest om aandacht te vragen voor straatintimidatie en onveiligheid:

1:47 Honderden vrouwen lopen met lampionnen door Amsterdam voor veiligheid

Boodschap blijft zichtbaar

Voor de familie van Lisa wordt daarnaast een apart bedrag gereserveerd, met als doel dat zij op een passend moment zelf kunnen bepalen hoe het geld voor hen het meest waardevol kan worden ingezet. De stichting Wij eisen de nacht houdt een klein deel van de donaties in om de merchandise van de actie aan te blijven vullen: "Zo blijft de boodschap zichtbaar en voor iedereen uit te dragen, en kan de bewustwording verder groeien."