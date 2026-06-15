Zorgen over megafabriek tussen Leiden en Valkenburg: 'Bizar'

Een gevaarte van wel 35 meter hoog, 250 meter lang en met een dagelijks waterverbruik van een complete wijk: daar kijken inwoners van het Zuid-Hollandse Valkenburg tegenaan als de bouw van een mega-medicijnfabriek van producent Eli Lilly doorgaat. Omwonenden zijn helemaal niet blij met de kolos die een enorm natuurgebied in beslag gaat nemen, om over het uitzicht nog maar te zwijgen.

Maar: het is wel goed voor de lokale economie. Er is namelijk een investering mee gemoeid van dik 2 miljard euro. Het proces van goedkeuring om te bouwen is in volle gang. Maar tot de kogel definitief door de kerk is, blijven omwonenden met zorgen. Een van die bezorgde inwoners van Valkenburg is Thomas van der Meij. "Het is bizar", zegt hij kort en bondig.

Om daarna toe te voegen: "Het is eigenlijk al een gelopen zaak want met dit project is 2,6 miljard euro gemoeid. Ik ben in de buurt opgegroeid dus dit gaat mij aan het hart. En het is zo'n bijzonder natuurgebied. Ze walsen er alles plat."

Wil je weten hoe de situatie in elkaar zit? En hoe de gemeente en het bedrijf reageren? Kijk dan bovenstaande video.