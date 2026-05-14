Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Zwaar verslavende pijnstillers volop verhandeld op zwarte markt'

'Zwaar verslavende pijnstillers volop verhandeld op zwarte markt'

Crime

Vandaag, 09:20

Link gekopieerd

Zware pijnstillers uit de reguliere farmaceutische keten belanden op grote schaal op de zwarte markt. Via platforms als Telegram en WhatsApp zijn de middelen eenvoudig te bestellen. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Experts maken zich ernstige zorgen.

Via Telegram en WhatsApp konden onderzoeksjournalisten van Zembla eenvoudig in contact komen met dealers. Bij vijf verschillende verkopers werden echte pijnstillers gekocht, afkomstig uit de reguliere geneesmiddelenketen. Zembla liet de pijnstillers onderzoeken door het RIVM. Daaruit blijkt dat de middelen niet verschillen van medicijnen die normaal in de apotheek worden verkocht.

In 2023 sprak Hart van Nederland met Jeanne. Zij was verslaafd aan oxycodon, een sterke en verslavende pijnstiller. In de video hieronder waarschuwen zij en verslavingsarts Thomas Knuijver voor het gebruik ervan:

Pijnstiller kostte 'Oxycodon-junk' Jeanne haar grootste liefdes en waarschuwt nu anderen
2:11

Pijnstiller kostte 'Oxycodon-junk' Jeanne haar grootste liefdes en waarschuwt nu anderen

Corrupte medewerkers

Dealers vertelden undercoverjournalisten dat medicijnen onder meer via corrupte medewerkers uit apotheken verdwijnen. Ook zouden pijnstillers uit afvalstromen van apotheken worden gehaald.

Daarnaast ontdekte Zembla dat een medewerker van het HagaZiekenhuis in Den Haag zware opiaten uit medicijnkluizen wegnam. Het HagaZiekenhuis laat in een reactie aan Zembla weten dat de diefstal volgens het ziekenhuis "meer dan een jaar" plaatsvond.

'Zorgwekkend'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zorgwekkend. Volgens de toezichthouder komt een groot deel van de illegaal verhandelde opiaten uit de legale medicijnketen. Gebruik zonder begeleiding van een arts of apotheker kan volgens de inspectie levensgevaarlijk zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nieuwe bijwerking tramadol, zo zit het bij andere pijnstillers
Nieuwe bijwerking tramadol, zo zit het bij andere pijnstillers
Nederlander gebruikt steeds vaker zware pijnstillers
Nederlander gebruikt steeds vaker zware pijnstillers
Fors meer doden door het slikken van zware pijnstillers
Fors meer doden door het slikken van zware pijnstillers
Tienduizenden Nederlanders slikken zware pijnstillers te lang: dit zijn de risico's
Tienduizenden Nederlanders slikken zware pijnstillers te lang: dit zijn de risico's

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.