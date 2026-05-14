'Zwaar verslavende pijnstillers volop verhandeld op zwarte markt'

Zware pijnstillers uit de reguliere farmaceutische keten belanden op grote schaal op de zwarte markt. Via platforms als Telegram en WhatsApp zijn de middelen eenvoudig te bestellen. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Experts maken zich ernstige zorgen.

Via Telegram en WhatsApp konden onderzoeksjournalisten van Zembla eenvoudig in contact komen met dealers. Bij vijf verschillende verkopers werden echte pijnstillers gekocht, afkomstig uit de reguliere geneesmiddelenketen. Zembla liet de pijnstillers onderzoeken door het RIVM. Daaruit blijkt dat de middelen niet verschillen van medicijnen die normaal in de apotheek worden verkocht.

In 2023 sprak Hart van Nederland met Jeanne. Zij was verslaafd aan oxycodon, een sterke en verslavende pijnstiller. In de video hieronder waarschuwen zij en verslavingsarts Thomas Knuijver voor het gebruik ervan:

Corrupte medewerkers

Dealers vertelden undercoverjournalisten dat medicijnen onder meer via corrupte medewerkers uit apotheken verdwijnen. Ook zouden pijnstillers uit afvalstromen van apotheken worden gehaald.

Daarnaast ontdekte Zembla dat een medewerker van het HagaZiekenhuis in Den Haag zware opiaten uit medicijnkluizen wegnam. Het HagaZiekenhuis laat in een reactie aan Zembla weten dat de diefstal volgens het ziekenhuis "meer dan een jaar" plaatsvond.

'Zorgwekkend'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zorgwekkend. Volgens de toezichthouder komt een groot deel van de illegaal verhandelde opiaten uit de legale medicijnketen. Gebruik zonder begeleiding van een arts of apotheker kan volgens de inspectie levensgevaarlijk zijn.