NS-maatregel om station Maarheeze te skippen stuit op weerstand: 'Onacceptabel'

De NS is het gedrag van overlastgevende asielzoekers bij station Maarheeze spuugzat en overweegt een drastische maatregel: treinen zouden voortaan niet meer stoppen op het station. Dit voornemen stuit op grote weerstand van dorpsbewoners, staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) én burgemeester Roland van Kessel. De burgemeester noemt de sluiting "onacceptabel".

Veel inwoners van Maarheeze zijn afhankelijk van het station voor hun dagelijkse reis. "Ik zou dat heel jammer vinden, want dan kan ik niet naar werk, niet naar school, niet zomaar even naar de stad toe in Eindhoven," zegt een vrouw tegen Hart van Nederland. "Het wordt wel lastiger anders."

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck, waar Maarheeze onder valt, uit in een schriftelijke reactie zijn grote zorgen over de mogelijke sluiting van het station. "Een dergelijke sluiting is onacceptabel en zou voor onze gemeente desastreuze gevolgen hebben voor zowel de bereikbaarheid van onze gemeente als de sociale en economische structuur van de regio."

'Niet veilig om hier te staan'

Ondertussen worstelen veel inwoners met het gevoel van onveiligheid rondom het station. "Nou, ik vind het vreselijk," zegt een vrouw. "Ik bedoel, ik woon zelf in Maarheeze. En de overlast, ja, het is gewoon echt verschrikkelijk." Volgens haar wordt er veel geld uitgegeven aan de aanpak van de problemen rond het station, maar het veiligheidsgevoel ontbreekt nog altijd.

Niet alleen stelen en intimidatie zorgen voor ongemak, maar ook gevaarlijke situaties rondom het station worden genoemd. "Ja, het is gewoon niet veilig om hier te staan," voegt de eerste vrouw toe. "Het gaat tot hier bij de fietsen, dat ze fietsen stelen, naroepen, dat soort dingen."

Enorme impact

Staatssecretaris Chris Jansen benadrukt tegenover Hart van Nederland dat hij de maatregel van de NS koste wat het kost wil voorkomen. "Dat daar geen treinen meer gaan stoppen, dat laat ik niet meer gebeuren. Alleen, nogmaals, ik moet er wel met mijn collega's contact over hebben hoe we dat gaan oppakken," zegt hij.

Ondertussen roept Harm van Leuken, coördinator buurtpreventie, de politiek op tot actie: "Ik vraag me af, wat moet er gebeuren voordat er wel verandering komt? Dat wil ik eigenlijk de politiek in Den Haag wel eens vragen."

Van Rooij waarschuwt voor de impact van de maatregel van NS als deze wordt doorgezet: "Als de infrastructuur van een dorp gaat wegvallen, of een stad van een aantal gemeenten, van heel Cranendonck. Ja, wat betekent dat? Zeg het maar. Het lijkt me logisch dat dat een enorme impact heeft op de bevolking."