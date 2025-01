'NS dreigt station Maarheeze voorbij te rijden om overlast asielzoekers'

Overlastgevende asielzoekers uit het asielzoekerscentrum van Budel zorgen nog steeds voor onveilige situaties op het station van Maarheze. De NS dreigt daardoor het treinstation van de Brabantse plaats voortaan voorbij te rijden, zo meldt De Telegraaf. "Voor NS is de maat intussen vol", zo is te lezen in een brief die NS naar Tweede Kamerleden heeft gestuurd.

Eerder zette NS al een speciaal team in dat iedereen op het station ging controleren. Dat zie je in de video bovenaan.

In de brief is te lezen dat NS al "geruime tijd met overlastgevend en agressief gedrag" te maken krijgt op en rondom het station. Volgens NS wordt deze overlast door "een wisselende groep bewoners van het AZC in Budel" veroorzaakt. NS is al maandenlang in gesprek is met PVV-minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie, PVV-staatssecretaris Chris Jansen, de politie, de provincie en gemeente Cranendonck, maar de situatie is nog niet onder controle.

Veiligheid

Mocht er geen oplossing komen, dan voelt NS zich genoodzaakt om de beveiligingsinzet op station Maarheeze te beëindigen. Momenteel is er extra personeel ingezet en zijn er hekken en camera’s geplaatst om de situatie in bedwang te houden. "Hierdoor ontstaat de situatie dat we vanuit veiligheidsperspectief station Maarheeze niet meer kunnen bedienen", aldus NS.