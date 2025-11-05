Terug

Meldingen van misdragingen: Texel stopt met strandwachten van Utrechtse Corps

Gisteren, 22:58

Na 75 jaar komt er een einde aan de strandtraditie op Texel: de gemeenteraad heeft vanavond met 9 stemmen voor en 6 tegen besloten om de samenwerking met het Utrechtsch Studenten Corps (USC) te beëindigen. De studenten bewaakten jarenlang het strand van het eiland, maar na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en zorgen over drankgebruik en reputatieschade, is de maat nu vol.

CDA-raadslid Niels Rutten zegt dat het besluit nodig was om Texel “een schone lei” te geven. “Het gaat niet om individuele studenten, maar om de naam en reputatie van het corps. Die samenwerking past niet meer bij het imago van Texel.”

'Nooit iets vervelends meegemaakt'

De meeste raadsleden pleiten ervoor dat de Texelse reddingsbrigade of KNRM de strandbewaking voortaan op zich neemt.

Cafébaas Robin van der Heide, eigenaar van stamkroeg De Sjans waar de studenten elke zomer kind aan huis waren, vindt het jammer. “Ik heb hier al vijftien jaar lang strandwachten van het corps over de vloer gehad. Nooit iets vervelends meegemaakt. Je kunt niet honderd jongens aanspreken op het gedrag van één rotte appel.”

Het Utrechtsch Studenten Corps heeft nog niet gereageerd op het besluit van de gemeenteraad.

Door Redactie Hart van Nederland

