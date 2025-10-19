Fietser (50) overlijdt na botsing met taxibus op Texel

In De Cocksdorp op Texel is in de nacht van zaterdag op zondag een 50-jarige fietser uit België overleden na een botsing met een taxibus. Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur op de Postweg. Dat meldt de politie.

Hulpdiensten kwamen in groten getale ter plaatse. Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter werden opgeroepen. De helikopter landde in een weiland vlak bij de plaats van het ongeluk. De fietser werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Politie onderzoekt oorzaak

Door de harde klap raakte de taxibus zwaar beschadigd. De bestuurder van de betrokken auto, een 70-jarige man uit Texel, wordt verhoord op het politiebureau. Dat is protocol bij een fataal ongeluk.

Een gespecialiseerd team van de Forensische Opsporing Verkeer reist met een extra bootovergang naar Texel om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.