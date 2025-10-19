Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fietser (50) overlijdt na botsing met taxibus op Texel

Ongeluk

Vandaag, 07:17 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In De Cocksdorp op Texel is in de nacht van zaterdag op zondag een 50-jarige fietser uit België overleden na een botsing met een taxibus. Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur op de Postweg. Dat meldt de politie.

Hulpdiensten kwamen in groten getale ter plaatse. Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter werden opgeroepen. De helikopter landde in een weiland vlak bij de plaats van het ongeluk. De fietser werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Politie onderzoekt oorzaak

Door de harde klap raakte de taxibus zwaar beschadigd. De bestuurder van de betrokken auto, een 70-jarige man uit Texel, wordt verhoord op het politiebureau. Dat is protocol bij een fataal ongeluk.

Een gespecialiseerd team van de Forensische Opsporing Verkeer reist met een extra bootovergang naar Texel om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.