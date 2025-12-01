Amsterdamse partijen willen azc voor lhbtiq+-vluchtelingen

De Amsterdamse fracties D66, GroenLinks, Volt en Partij voor de Dieren (PvdD) willen dat de hoofdstad asielopvang voor kwetsbare groepen vluchtelingen organiseert. Daaronder vallen lhbtiq+-personen.

Het initiatiefvoorstel komt volgens de partijen voort uit het verhaal van Omari, maar dat verhaal "staat helaas niet op zichzelf". Omari is een Nigeriaanse vluchteling die in een Nederlands asielzoekerscentrum (azc) werd belaagd en aangevallen vanwege zijn seksuele geaardheid, zo staat in het voorstel. Na doorplaatsing naar Duitsland vond Omari veiligheid in een gespecialiseerde opvanglocatie voor kwetsbare groepen.

Verplichting

De partijen schrijven dat de EU haar lidstaten verplicht om bij asielopvang bijzondere bescherming te bieden aan personen met verhoogde kwetsbaarheden, onder wie lhbtiq+-personen. In de huidige Nederlandse asielopvang hebben queer asielzoekers verhoogde risico's op discriminatie, geweld en uitsluiting, stellen de partijen.