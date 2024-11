VVD: partner van naar Nederland gevluchte homo mag blijven komen

Homoseksuele vluchtelingen mogen hun partner naar Nederland blijven halen, verzekert regeringspartij VVD. Het kabinet wil het nareizen van ongehuwde partners voortaan onmogelijk maken, maar dat geldt volgens de liberalen niet voor lhbti'ers.

Asiel is de laatste tijd een 'hot topic' in ons land. Een van de nieuwe asielplannen van het kabinet is om grenscontroles te gaan uitvoeren. De grensregio's maken zich daar echter grote zorgen om, vertellen lokale ondernemers in bovenstaande video.

Het schrappen van de mogelijkheid voor asielzoekers die mogen blijven om liefdespartners zonder huwelijksverbintenis en jongvolwassen kinderen naar Nederland te halen, is onderdeel van het akkoord over het asielbeleid dat de coalitie twee weken geleden sloot. De PVV gaf haar eis op om met het noodrecht strengere asielmaatregelen te nemen, maar vroeg aanscherpingen in ruil.

Kantekening

De VVD maakt wel een kanttekening bij het kabinetsvoornemen, zei Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski in het grote debat over de begroting van asielminister Marjolein Faber. Voor bijvoorbeeld een Syriër die zich bij zijn man in Nederland wil voegen, maar in eigen land nooit met hem kon trouwen, "moet altijd ruimte blijven".

ANP