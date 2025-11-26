Stadsbestuur Amsterdam wil fatbikes verbieden in drukke gebieden

Als het aan het stadsbestuur ligt, verdwijnen fatbikes in Amsterdam uit de drukke gebieden. Het college van B&W gaat bekijken of dat via een plaatselijke verordening kan worden geregeld. Amsterdam vindt dat het Rijk te lang doet over beleid tegen de overlast van fatbikes.

"Ik krijg elke week berichten binnen van Amsterdammers die zeggen dat zij de weg niet meer op durven en die mij smeken om fatbikes te verbieden. Dus ik voel het als mijn plicht om alles te proberen wat in mijn macht ligt om dit probleem aan te pakken", zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst.

Enschede was afgelopen juli de eerste stad die besloot om fatbikes in de binnenstad te verbieden:

4:01 Primeur in Enschede: gemeenteraad kiest voor verbod fatbikes in binnenstad

"We vragen het Rijk al drie jaar om maatregelen om de fatbikes aan te kunnen pakken. En ondertussen zijn de problemen de afgelopen jaren alleen maar erger geworden, met meer onveilige fatbikes op de weg en meer ongelukken waarbij soms heel jonge kinderen betrokken zijn."

Vondelpark

Het Vondelpark wordt waarschijnlijk het eerste gebied waar een fatbikeverbod gaat gelden. Het park is populair bij fietsers, wandelaars, spelende kinderen, hondenbezitters en sporters. Uit de ambulancedata blijkt dat hier veel ongelukken gebeuren.

Na het Vondelpark wordt gekeken naar andere drukke gebieden om de fatbike te weren. Die worden aangewezen op basis van meldingen van overlast en verkeersonveiligheid. Zo is eerder ook de bierfiets verbannen uit het centrum van Amsterdam.

Fatbikerijders rijden vaak te snel, zonder helm en met slechte remmen, betoogt de wethouder. Ze maken zich ook geregeld schuldig aan intimiderend gedrag en kunnen dan niet worden achterhaald, omdat er geen kentekenplicht geldt voor fatbikes.