Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Stadsbestuur Amsterdam wil fatbikes verbieden in drukke gebieden

Stadsbestuur Amsterdam wil fatbikes verbieden in drukke gebieden

Beleid

Vandaag, 10:49

Link gekopieerd

Als het aan het stadsbestuur ligt, verdwijnen fatbikes in Amsterdam uit de drukke gebieden. Het college van B&W gaat bekijken of dat via een plaatselijke verordening kan worden geregeld. Amsterdam vindt dat het Rijk te lang doet over beleid tegen de overlast van fatbikes.

"Ik krijg elke week berichten binnen van Amsterdammers die zeggen dat zij de weg niet meer op durven en die mij smeken om fatbikes te verbieden. Dus ik voel het als mijn plicht om alles te proberen wat in mijn macht ligt om dit probleem aan te pakken", zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst.

Enschede was afgelopen juli de eerste stad die besloot om fatbikes in de binnenstad te verbieden:

Primeur in Enschede: gemeenteraad kiest voor verbod fatbikes in binnenstad
4:01

Primeur in Enschede: gemeenteraad kiest voor verbod fatbikes in binnenstad

"We vragen het Rijk al drie jaar om maatregelen om de fatbikes aan te kunnen pakken. En ondertussen zijn de problemen de afgelopen jaren alleen maar erger geworden, met meer onveilige fatbikes op de weg en meer ongelukken waarbij soms heel jonge kinderen betrokken zijn."

Vondelpark

Het Vondelpark wordt waarschijnlijk het eerste gebied waar een fatbikeverbod gaat gelden. Het park is populair bij fietsers, wandelaars, spelende kinderen, hondenbezitters en sporters. Uit de ambulancedata blijkt dat hier veel ongelukken gebeuren.

Na het Vondelpark wordt gekeken naar andere drukke gebieden om de fatbike te weren. Die worden aangewezen op basis van meldingen van overlast en verkeersonveiligheid. Zo is eerder ook de bierfiets verbannen uit het centrum van Amsterdam.

Fatbikerijders rijden vaak te snel, zonder helm en met slechte remmen, betoogt de wethouder. Ze maken zich ook geregeld schuldig aan intimiderend gedrag en kunnen dan niet worden achterhaald, omdat er geen kentekenplicht geldt voor fatbikes.

Door ANP

Lees ook

Enschede verbiedt als eerste stad fatbikes in binnenstad
Enschede verbiedt als eerste stad fatbikes in binnenstad
Helmplicht voor fatbikes roept weerstand op: 'Dan gaan mensen minder fietsen'
Helmplicht voor fatbikes roept weerstand op: 'Dan gaan mensen minder fietsen'
Meisje (13) niet vervolgd na fatbike-ongeluk: te zware verwondingen
Meisje (13) niet vervolgd na fatbike-ongeluk: te zware verwondingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.