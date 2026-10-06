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Israëlische fans uitgesloten bij wedstrijd AZ om veiligheidsrisico's

Beleid

Vandaag, 07:36

Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beer Sheva zijn niet welkom bij de aankomende voetbalwedstijd tegen AZ in Alkmaar. Dat is maandagavond naar voren gekomen tijdens een speciaal aangevraagd spoeddebat in de gemeenteraad. De veiligheidsrisico's zijn volgens burgemeester Anja Schouten te groot, met name rond het verblijf van de fans.

Voorafgaand aan het debat was er een klein comité van Pro-Palestina aanhangers bij het gemeentehuis. Het besluit om de Israëlische fans te weren was vorige maand al genomen, maar diverse politieke partijen hadden als reactie erop aangegeven dat zij een debat wilden. Eerder zouden de fans namelijk wel welkom zijn in de stad, schreef NH Nieuws eerder. Na overleg met de driehoek van Amsterdam zou dat besluit zijn omgedraaid, vonden een aantal partijen.

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Toch is de burgemeester bang voor ongeregeldheden, die doen denken aan 2 jaar geleden. Israëlische supporters van Maccabi Tel Aviv waren toen in de hoofdstad voor een wedstrijd tegen Ajax. Zij werden doelwit van bedreiging, intimidatie en mishandeling in Amsterdam en ook een deel van hen misdroeg zich. Ook nu zouden er weer signalen zijn van een bepaald sentiment op sociale media, aldus NH Nieuws.

Kans op geweld verkleinen

Het beheersen van de openbare orde en veiligheid in Alkmaar "beperkt zich niet tot het stadion of de wedstrijddag", aldus Schouten. Supporters uit Israël zouden dinsdag al in het land zijn en vertrekken niet gelijk vrijdag door een feestdag. Ze verblijven dus voor langere tijd in en rond Alkmaar. Dat roept volgens de burgemeester de vraag op "wie elkaar waar kan tegenkomen en welke risico's daar kunnen ontstaan. "

Haar besluit staat volgens haar niet gelijk aan "zwichten voor geweld". "Wat we wel aan het doen zijn, is besluiten nemen om te zorgen dat de kans op geweld vele malen kleiner wordt."

De wedstrijd tegen AZ wordt op 15 oktober gespeeld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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