Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie Amsterdam gaf niet advies om Maccabi-supporters te weren

Politie Amsterdam gaf niet advies om Maccabi-supporters te weren

Crime

Vandaag, 17:45

Link gekopieerd

De Amsterdamse politie laat weten dat ze niet het advies hebben gegeven aan de autoriteiten in Birmingham om Israëlische supporters te weren bij de wedstrijd Aston Villa–Maccabi Tel Aviv van donderdagavond. Dat zegt een woordvoerder van politiechef Peter Holla in een reactie aan NRC.

Volgens diverse Britse media zouden de autoriteiten uit de regio West Midlands hun besluit hebben gebaseerd op ervaringen van de Amsterdamse politie. Een jaar geleden werden namelijk verschillende Maccabi-supporters mishandeld na de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. Dit leidde toen tot internationale ophef. De Israëlische regering noemde het een "jodenjacht".

Al kwam later pas het wangedrag van de Israëlische supporters aan het licht, zoals het zingen van racistische liederen en het aanvallen van een taxi.

Er werden forse straffen opgelegd aan rellende hooligans:

OM eist zes maanden cel tegen relschopper Ajax - Maccabi
0:38

OM eist zes maanden cel tegen relschopper Ajax - Maccabi

Door ANP

Lees ook

Aangifte tegen journalist Wierd Duk geseponeerd, uitlatingen over islam niet strafbaar
Aangifte tegen journalist Wierd Duk geseponeerd, uitlatingen over islam niet strafbaar
Israël: 'Nederland ruilt vriendschap in voor openlijke vijandschap'
Israël: 'Nederland ruilt vriendschap in voor openlijke vijandschap'
Rapport: politie was niet voorbereid op flitsgeweld rond Ajax-Maccabi
Rapport: politie was niet voorbereid op flitsgeweld rond Ajax-Maccabi
Advocaat belaagde Maccabi-supporters: 'OM lijkt bang om daders jodenjacht te vervolgen'
Advocaat belaagde Maccabi-supporters: 'OM lijkt bang om daders jodenjacht te vervolgen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.