Politie Amsterdam gaf niet advies om Maccabi-supporters te weren

De Amsterdamse politie laat weten dat ze niet het advies hebben gegeven aan de autoriteiten in Birmingham om Israëlische supporters te weren bij de wedstrijd Aston Villa–Maccabi Tel Aviv van donderdagavond. Dat zegt een woordvoerder van politiechef Peter Holla in een reactie aan NRC.

Volgens diverse Britse media zouden de autoriteiten uit de regio West Midlands hun besluit hebben gebaseerd op ervaringen van de Amsterdamse politie. Een jaar geleden werden namelijk verschillende Maccabi-supporters mishandeld na de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. Dit leidde toen tot internationale ophef. De Israëlische regering noemde het een "jodenjacht".

Al kwam later pas het wangedrag van de Israëlische supporters aan het licht, zoals het zingen van racistische liederen en het aanvallen van een taxi.

Er werden forse straffen opgelegd aan rellende hooligans: