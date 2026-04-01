Defensie schiet raketten vanaf de Afsluitdijk

Beleid

1 apr 2026, 16:11

Defensie vuurt woensdag ongeveer zestien raketten af vanaf de Afsluitdijk richting het IJsselmeer. Deze oefening maakt deel uit van een training met het Nederlandse raketartilleriesysteem. In de omgeving van de oefening zijn harde knallen te horen.

Automobilisten die woensdag over de Afsluitdijk rijden, kunnen grote rookwolken verwachten. Elke lancering gaat namelijk gepaard met flinke rookontwikkeling. Bewoners rond het IJsselmeer laten aan een correspondent weten harde knallen en trillingen te ervaren.

Personeel trainen

Defensie geeft aan dat deze oefening nodig is om het personeel te trainen en gecertificeerd te houden. Ook kan het systeem zo worden getest.

Door Redactie Hart van Nederland

