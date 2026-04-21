Agenten niet vervolgd voor dood van arrestant (38) in Oss

Agenten die vorig jaar betrokken waren bij de arrestatie van een 38-jarige man uit Oss, die kort daarna overleed, worden niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag na onderzoek door de Rijksrecherche. Uit het sectierapport blijkt dat de man is overleden door drugsgebruik.

In de nacht van 22 op 23 maart 2025 ging de politie naar een huis in Oss, nadat rond 01.00 uur een melding was binnengekomen over een verdachte situatie. Een man zou bij het huis de garage zijn binnengegaan en daar vernielingen hebben aangericht. De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Oss. Daar werd hij onwel. De politie probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Designerdrug

Onderzoek wijst uit dat de man een zogeheten designerdrug had ingenomen. Of het in bedwang houden van de man heeft bijgedragen aan zijn overlijden, is "niet vast komen te staan". Daarom is besloten de agenten niet te vervolgen voor de dood van de arrestant, aldus het OM.