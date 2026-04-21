Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Agenten niet vervolgd voor dood van arrestant (38) in Oss

Beleid

Vandaag, 11:32

Link gekopieerd

Agenten die vorig jaar betrokken waren bij de arrestatie van een 38-jarige man uit Oss, die kort daarna overleed, worden niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag na onderzoek door de Rijksrecherche. Uit het sectierapport blijkt dat de man is overleden door drugsgebruik.

In de nacht van 22 op 23 maart 2025 ging de politie naar een huis in Oss, nadat rond 01.00 uur een melding was binnengekomen over een verdachte situatie. Een man zou bij het huis de garage zijn binnengegaan en daar vernielingen hebben aangericht. De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Oss. Daar werd hij onwel. De politie probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Designerdrug

Onderzoek wijst uit dat de man een zogeheten designerdrug had ingenomen. Of het in bedwang houden van de man heeft bijgedragen aan zijn overlijden, is "niet vast komen te staan". Daarom is besloten de agenten niet te vervolgen voor de dood van de arrestant, aldus het OM.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.