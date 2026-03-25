Verdachte dodelijke aanrijding Tamar (14) voor rechter: 'Pijnlijk laat'

De bestuurder die wordt verdacht van de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken moet voor de rechter verschijnen. Dat meldt het Openbaar Ministerie na een heropend onderzoek naar het ongeluk in Zuiderwoude.

Tamar vertrok in de nacht van 25 juli 2020 na een discussie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in de berm langs de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

De moeder van Tamar zit al jaren met onbeantwoorde vragen:

0:56 Moeder doodgereden Tamar (14) nog steeds vol vragen: 'In gat gevallen'

De inmiddels 33-jarige automobilist kreeg eerder een boete van 1500 euro, omdat hij niet goed had opgelet. Hij zei destijds dat hij was doorgereden, omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt.

Onderzoek opnieuw bekeken

De ouders van Tamar dwongen via het hof een nieuwe vervolging af. Daarop besloot het OM het onderzoek opnieuw te openen met een ander team.

Forensisch onderzoek toonde aan dat Tamar op een andere plek is gevonden dan de plek van het ongeval. Onderzocht is of ze verplaatst kan zijn. Tijdens de rechtszaak zal het OM de precieze resultaten van het onderzoek toelichten. Een zittingsdatum van de strafzaak is nog niet bekend.

Al jaren roept het vragen op dat Tamar op een andere plek is gevonden:

1:21 Deskundige: Tamar (14) uit Marken is versleept na dodelijke aanrijding

'Dagelijks geconfronteerd met het verlies'

"Voor de ouders en broers van Tamar is dit een langverwacht en beladen moment. Na jaren van onzekerheid en wachten is er nu eindelijk het punt bereikt waarop de zaak daadwerkelijk inhoudelijk zal worden vervolgd", reageert slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Voor de nabestaanden "voelt het lange tijd alsof hun zaak is stilgevallen, terwijl zij dagelijks worden geconfronteerd met het verlies van Tamar en de vragen die onbeantwoord blijven. Dat maakt dat dit moment voor hen niet alleen belangrijk is, maar ook pijnlijk laat".

De advocaat zegt dat voor hen de waarheid en gerechtigheid centraal staan. "Uit het dossier en de sporen in deze zaak komt naar voren dat er geen ander reëel scenario is dan dat Tamar na de aanrijding is verplaatst. Dat gegeven maakt dat deze zaak nooit had mogen blijven liggen en nu door de strafrechter beoordeeld moet worden."