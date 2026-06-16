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Spoeddebat over asielopvang Engelen, wethouder wist mogelijk al eerder van plannen

Spoeddebat over asielopvang Engelen, wethouder wist mogelijk al eerder van plannen

Beleid

Vandaag, 20:33

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Dinsdagavond ging de Bossche gemeenteraad in spoeddebat met wethouder Pieter Paul Slikker (PRO) over de opvang van vijftig jonge vluchtelingen in Engelen. Uit nieuwe stukken zou blijken dat de gemeente al sinds oktober 2024 van de plannen voor een asielopvang wist. Maar het werd pas in april van dit jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, openbaar gemaakt.

Deze informatie werd opgevraagd door het bewonersinitiatief 'Stichting Veilig Engelen', dat kritisch is tegenover de opvang. Negen partijen willen opheldering over dit nieuws en eisten een spoeddebat.

Onrust en protesten

De raad zou volgens de partijen niet volledig zijn geïnformeerd over de voorbereidingen van de opvang. Vanaf 2024 zou er achter de schermen al gewerkt zijn aan het plan, terwijl Slikker daarna bleef benadrukken dat er geen behoefte was aan nieuwe opvanglocaties.

De komst van de asielopvang zorgt al maanden voor onrust in Engelen. Zo liepen meerdere protesten uit de hand en blokkeerden demonstranten de A59 bij Den Bosch.

Door Redactie Hart van Nederland

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