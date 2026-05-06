Eerste volledig rookvrije park van Nederland geopend in Breda

Na rookvrije zones in kroegen, pretparken, sportvelden, scholen en bij bushaltes moeten nu parken er ook aan geloven. In Breda is vrijdag het eerste volledig rookvrije park van Nederland geopend: het Seeligpark.

Bij alle ingangen staan borden die bezoekers erop wijzen dat het hele park rook- en vapevrij is. Volgens de gemeente moet het park bijdragen aan een gezonde leefomgeving, waarin kinderen en jongeren opgroeien zonder blootstelling aan rook en vapeproducten.

Voorstanders

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders positief is over het initiatief. Zo vindt 62 procent het rookverbod in het Bredase park een goed idee. Ook zegt ruim de helft voorstander te zijn van rookvrije parken in heel Nederland.

Tabaksexpert Esther Croes van het Trimbos-instituut noemt het een belangrijke stap. "Niet beginnen met roken is makkelijker dan ermee stoppen", zegt ze. Volgens Croes vergroot het zien van rokende mensen de kans dat jongeren zelf gaan roken. Tegelijk begrijpt ze dat sommige mensen het als betuttelend ervaren.

