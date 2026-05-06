Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerste volledig rookvrije park van Nederland geopend in Breda

Beleid

Vandaag, 11:05

Link gekopieerd

Na rookvrije zones in kroegen, pretparken, sportvelden, scholen en bij bushaltes moeten nu parken er ook aan geloven. In Breda is vrijdag het eerste volledig rookvrije park van Nederland geopend: het Seeligpark.

Bij alle ingangen staan borden die bezoekers erop wijzen dat het hele park rook- en vapevrij is. Volgens de gemeente moet het park bijdragen aan een gezonde leefomgeving, waarin kinderen en jongeren opgroeien zonder blootstelling aan rook en vapeproducten.

Voorstanders

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders positief is over het initiatief. Zo vindt 62 procent het rookverbod in het Bredase park een goed idee. Ook zegt ruim de helft voorstander te zijn van rookvrije parken in heel Nederland.

Tabaksexpert Esther Croes van het Trimbos-instituut noemt het een belangrijke stap. "Niet beginnen met roken is makkelijker dan ermee stoppen", zegt ze. Volgens Croes vergroot het zien van rokende mensen de kans dat jongeren zelf gaan roken. Tegelijk begrijpt ze dat sommige mensen het als betuttelend ervaren.

Bekijk in de video boven dit artikel hoe bezoekers reageren op het eerste rookvrije park van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Meerderheid wil rookverbod voor nieuwe generatie, maar twijfels over effect
Meerderheid wil rookverbod voor nieuwe generatie, maar twijfels over effect
RIVM stelt voor sigarettenfilters te verbieden om zwerfafval te beperken
RIVM stelt voor sigarettenfilters te verbieden om zwerfafval te beperken
Longarts schrikt van vapegebruik bij jongeren: '2000 pufjes per nacht'
Longarts schrikt van vapegebruik bij jongeren: '2000 pufjes per nacht'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.