Toezicht, wifi en airco: nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel

Het Rode Kruis is dinsdag bezig "alles in te richten" in de nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij Ter Apel. "Dat betekent dat de mensen hier straks kunnen beschikken over wifi, water en stroom, zodat ze tijdens het wachten in elk geval verbonden zijn met de rest van de wereld", aldus een woordvoerder van de hulporganisatie.

De bedoeling is dat asielzoekers voor wie nog geen opvangplek beschikbaar is in Ter Apel, vanaf woensdag worden opgevangen in een leegstaand kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum. Daar zijn de asielzoekers veiliger dan op het grasveld buiten het aanmeldcentrum, waar zich de afgelopen tijd meerdere incidenten hebben voorgedaan.

Voorzieningen in opvang

In het pand is airconditioning en zijn er toiletten. Er zijn thee, koffie, maaltijden en snacks beschikbaar. Er is gecontroleerde toegang. Dat houdt in dat mensen die zich bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben gemeld, een polsbandje met de datum krijgen ter herkenning. Ook kunnen mensen op het voorterrein van het pand bij picknicktafels verblijven. Daar worden ook toiletten geplaatst.

Maatregel na incidenten

De gecreëerde dagopvang is een maatregel van asielminister Bart van den Brink (CDA). Hij kondigde die maandag aan, nadat het Rode Kruis en VluchtelingenWerk hun activiteiten hadden gestaakt vanwege de veiligheid. Op het gras voor het overvolle aanmeldcentrum waren de afgelopen weken meerdere incidenten, zoals opstootjes, vechtpartijen, intimidatie en steekincidenten (zie video bovenaan). Ook werd het terrein rond het aanmeldcentrum uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, waardoor preventief fouilleren mogelijk is.

De dagopvang in het pand van het Rijksvastgoedbedrijf is bedoeld voor 80 tot 120 asielzoekers. Daar gelden strikte huisregels. In de avond worden zij met de bus naar de nachtopvang vervoerd. Momenteel is die in Nieuwe Pekela.