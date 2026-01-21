Lokale PVV-afdelingen tonen steun voor Geert Wilders na afsplitsing Kamerleden

Terwijl zeven PVV-Kamerleden zich afsplitsen van de PVV, blijven lokale afdelingen trouw aan Geert Wilders. Op Facebook plaatsen lokale afdelingen in onder andere Rucphen, Almere en Westerwolde berichten met afbeeldingen van de partijleider en verklaren ze 'onvoorwaardelijk' achter Wilders te blijven staan.

Zo schrijft de Noord-Brabantse PVV Rucphen onvoorwaardelijk achter de PVV en Geert Wilders te staan. Ook in Almere wordt dezelfde boodschap gedeeld. In Westerwolde plaatste fractievoorzitter Robert Rep een afbeelding van Wilders met de tekst dat zijn fractie 'onvoorwaardelijk' achter de partijleider blijft staan.

Op straat wordt gemengd gereageerd op de crisis bij de PVV. In de onderstaande video zie je de reacties op straat:

1:12 Gemengde reacties op straat over crisis bij PVV

De PVV in Nissewaard reageerde ook op het nieuws: "Met betrokkenheid hebben wij kennisgenomen van de recente ontwikkelingen binnen de PVV landelijk. In deze periode spreken wij onze volle steun en vertrouwen uit in onze partijleider Geert Wilders."

De Haagse PVV heeft ook een bericht geplaatst op Facebook. "In alle tijden en bij alle partijen komen soms dissidenten voor. Deze keer helaas bij de PVV. Maar, hoe vervelend zoiets ook is, de PVV is ook nu een sterke grote fractie in het parlement met 19 Kamerleden die strijden en knokken voor Nederland en Nederlanders."

Dinsdag kwamen er al reacties van de lokale PVV-afdelingen in Zoetermeer, Hengelo, Emmen, Zaanstad, Terneuzen en Maastricht. Ook zij steunen Wilders.