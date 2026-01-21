Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Lokale PVV-afdelingen tonen steun voor Geert Wilders na afsplitsing Kamerleden

Lokale PVV-afdelingen tonen steun voor Geert Wilders na afsplitsing Kamerleden

Beleid

Vandaag, 11:32

Link gekopieerd

Terwijl zeven PVV-Kamerleden zich afsplitsen van de PVV, blijven lokale afdelingen trouw aan Geert Wilders. Op Facebook plaatsen lokale afdelingen in onder andere Rucphen, Almere en Westerwolde berichten met afbeeldingen van de partijleider en verklaren ze 'onvoorwaardelijk' achter Wilders te blijven staan.

Zo schrijft de Noord-Brabantse PVV Rucphen onvoorwaardelijk achter de PVV en Geert Wilders te staan. Ook in Almere wordt dezelfde boodschap gedeeld. In Westerwolde plaatste fractievoorzitter Robert Rep een afbeelding van Wilders met de tekst dat zijn fractie 'onvoorwaardelijk' achter de partijleider blijft staan.

Op straat wordt gemengd gereageerd op de crisis bij de PVV. In de onderstaande video zie je de reacties op straat:

Gemengde reacties op straat over crisis bij PVV
1:12

Gemengde reacties op straat over crisis bij PVV

De PVV in Nissewaard reageerde ook op het nieuws: "Met betrokkenheid hebben wij kennisgenomen van de recente ontwikkelingen binnen de PVV landelijk. In deze periode spreken wij onze volle steun en vertrouwen uit in onze partijleider Geert Wilders."

De Haagse PVV heeft ook een bericht geplaatst op Facebook. "In alle tijden en bij alle partijen komen soms dissidenten voor. Deze keer helaas bij de PVV. Maar, hoe vervelend zoiets ook is, de PVV is ook nu een sterke grote fractie in het parlement met 19 Kamerleden die strijden en knokken voor Nederland en Nederlanders."

Dinsdag kwamen er al reacties van de lokale PVV-afdelingen in Zoetermeer, Hengelo, Emmen, Zaanstad, Terneuzen en Maastricht. Ook zij steunen Wilders.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Crisis bij PVV: zeven Kamerleden verlaten fractie
Crisis bij PVV: zeven Kamerleden verlaten fractie
PVV-achterban blijft vol achter Wilders staan, wil harde oppositie
PVV-achterban blijft vol achter Wilders staan, wil harde oppositie
Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie
Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.