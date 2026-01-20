Volg Hart van Nederland
PVV-achterban blijft vol achter Wilders staan, wil harde oppositie

Vandaag, 18:02 - Update: 48 minuten geleden

Ondanks de onrust binnen de PVV blijft de achterban stevig achter Geert Wilders staan. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 70 procent van de PVV-stemmers zijn lijn van harde oppositie verkiest boven een meer constructieve houding tegenover de nieuwe coalitie. Slechts 19 procent ziet meer in de koers van de inmiddels afgesplitste Kamerleden, die juist meer willen samenwerken met de coalitie.

Het panelonderzoek werd dinsdag gehouden naar aanleiding van de onrust binnen de PVV en het afsplitsen van meerdere Kamerleden. Die stap leidde tot veel discussie over de toekomst van de partij en het leiderschap van Wilders. Volgens De Telegraaf zou de kritiek onder meer gaan over een volgens critici te passieve houding van de partijleider tijdens de afgelopen verkiezingen.

De positie van Wilders staat echter bij de achterban niet ter discussie. 88 procent van de PVV-stemmers vindt dat Wilders moet aanblijven als partijleider. Slechts een kleine minderheid van 8 procent ziet hem liever vertrekken.

Dit zijn de genoemde opvolgers

Voor het geval Wilders toch zou vertrekken, hebben PVV-stemmers ook hun voorkeuren uitgesproken. Voormalig Kamervoorzitter Martin Bosma wordt het vaakst genoemd als mogelijke opvolger, met 31 procent. Daarna volgen de inmiddels uit de politiek vertrokken Fleur Agema (18 procent) en voormalig minister Marjolein Faber (12 procent). Ook Dion Graus en Sebastiaan Stöteler worden door een kleine groep genoemd.

