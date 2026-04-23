Drinkwatertekort dreigt: Vitens kan vraag steeds minder goed aan

Het wordt steeds lastiger om iedereen in Nederland van drinkwater te voorzien. Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van het land, ziet dat de vraag op sommige momenten hoger ligt dan wat geleverd kan worden. Het bedrijf verwacht dat tekorten in de nabije toekomst vaker gaan voorkomen.

Gemiddeld gebruikten Nederlanders in 2025 zo'n 119,1 liter drinkwater per dag. Dat is een halve liter minder dan een jaar eerder. Toch stijgt de totale vraag, omdat Nederland groeit en er meer bedrijven bijkomen die water nodig hebben.

Vitens werkt al een tijdje aan een plan om huishoudens die veel water gebruiken daar extra voor te laten betalen.

Vraag soms niet bij te houden

Volgens Vitens ontstaan problemen vooral op drukke momenten, zoals warme dagen. Dan schiet het verbruik omhoog en kan het systeem de vraag niet altijd bijhouden. Het bedrijf ziet dat steeds vaker gebeuren.

Een belangrijk probleem is het tekort aan plekken waar water gewonnen kan worden. Ook het netwerk van leidingen en installaties is niet ingericht op de groeiende vraag. Vitens levert drinkwater aan zo'n 6 miljoen mensen in onder meer Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.