Armoede stijgt: meer Nederlanders financieel in de knel na wegvallen energietoeslag

Het CBS ziet dat de armoede in Nederland vorig jaar duidelijk steeg. De energietoeslag voor lage inkomens werd in 2024 geschrapt, en dat gat in de portemonnee duwde veel mensen juist dieper in de problemen. De toeslag had de twee jaren ervoor juist voor verlichting gezorgd, maar zonder dat vangnet zakten opnieuw tienduizenden Nederlanders onder de armoedegrens.

Volgens het statistiekbureau kwamen 551.000 mensen in 2024 uit op een inkomen onder die grens, zo’n 3,1 procent van de bevolking. Een jaar eerder stond dat nog op 2,7 procent. Het gaat om mensen die, na vaste lasten, simpelweg te weinig geld overhouden voor eten, kleding of een sociaal leven. Voor een alleenstaande lag die grens vorig jaar op 1600 euro per maand.

Opvallend is dat het aantal kinderen in armoede bleef steken op 2,8 procent. Het CBS noemt als mogelijke reden dat het kindgebonden budget wel omhoogging. Daardoor kwamen gezinnen met kinderen iets minder snel in de rode cijfers terecht.

Wat ook vaak helpt bij arme gezinnen met kinderen, is dat de kinderen steeds vaker op school ontbijten. Dat is niet omdat het leuk of gezellig is, maar simpelweg broodnodig. In de onderstaande video zie je hoe dat gaat en waarom het zo belangrijk is:

'Bijna-armen'

Naast de groep armen leefden vorig jaar ook 1,1 miljoen Nederlanders als ‘bijna-arm’. Zij zitten een kwart bóven de armoedegrens, maar beschikken over zo weinig spaargeld en bezit dat één financiële tegenvaller hen kan laten omvallen. In 2018 lag dit aantal nog op 1,5 miljoen.

Het CBS laat daarnaast zien hoe kwetsbaar deze groepen zijn. Bijna de helft van hen kan niet eens familie of vrienden te eten vragen, en grote onverwachte uitgaven zijn vrijwel onmogelijk. Meubels vervangen of regelmatig nieuwe kleding kopen zit er nauwelijks in. Een kwart heeft te maken met problematische schulden.

Gevolgen voor gezondheid

De gevolgen voor de gezondheid zijn groot. Vier op de tien mensen rond of onder de armoedegrens zeggen dat hun gezondheid slecht is, terwijl dat bij hogere inkomens twee op de tien is. Mannen met weinig geld leven gemiddeld negen jaar korter dan mannen met een ruimer inkomen. Bij vrouwen is dat verschil zeven jaar.