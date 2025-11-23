Terug

Rosine moet leven van 1200 euro per maand, maar helpt met kerst toch anderen

Geld

Vandaag, 22:15

Voor Rosine Antersijn (66) is kerst geen vanzelfsprekendheid. Ze leeft van 1200 euro per maand en weet creatief om te gaan met geld. Toch gunt ze zichzelf en anderen iets extra's. Daarom zet ze zich in voor een campagne die aandacht vraagt voor stille armoede.

Rosine werkte jarenlang in de zorg en als beheerder van buurthuizen. Toen haar oudste dochter met het syndroom van Down extra zorg nodig had, verloor ze haar goede inkomen. "Ik wilde voor haar zorgen", zegt ze tegen Hart van Nederland. Later kreeg ze zelf gezondheidsproblemen en werd ze afhankelijk van een uitkering.

De actie van stichting Quiet Nederland draait om een trui met de tekst 'Ik heb niks met kerst'. De opbrengst gaat naar initiatieven die mensen in armoede een steuntje in de rug geven. "Sommige mensen hebben namelijk echt niks met kerst. Geen boom in huis en al helemaal geen cadeautjes die eronder liggen", zegt Barbera Struis van stichting Quiet Nederland. "Met deze campagne willen we laten zien dat stille armoede echt bestaat."

De campagne moet niet alleen geld opleveren, maar vooral bewustwording.

Door Redactie Hart van Nederland

