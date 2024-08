Na urenlang overleg: coalitiepartijen bereiken akkoord over begroting

Na bijna tien uur overleg zijn de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB akkoord gegaan met de begroting van het kabinet. "Ik heb geconstateerd dat de voorstellen van het kabinet echt op steun kunnen rekenen van de vier dragende partijen van dit kabinet", zei premier Dick Schoof.

"Het is gewoon een ingewikkeld onderwerp. Daarom heeft het zo lang geduurd. Het gaat echt om iets. Daar moet je dan ook de tijd voor nemen", aldus de minister-president in een korte verklaring na afloop van het lange overleg op het ministerie van Financiën.

De begroting wordt vrijdag in de ministerraad formeel goedgekeurd, waarna die naar de Raad van State kan. Uiterlijk op 31 augustus moet de begroting worden opgestuurd. Die zal dan op Prinsjesdag op de derde dinsdag van september openbaar worden gemaakt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Onbekend waarom overleg zo lang duurde

De top van het kabinet en de vier leiders van de coalitiepartijen spraken woensdagavond ook al uren met elkaar. "Gisteren hebben we wat informatie gekregen, vandaag wordt nog wat feedback gevraagd. En dat is het", zei NSC-leider Pieter Omtzigt donderdagmiddag kort voor het begin van het overleg.

Ook de woorden van VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaven niet het idee dat de bespreking nachtwerk zou worden. Zij gaf aan tevreden te zijn met het gepresenteerde budget van het team-Schoof. "Ik vond het mooie plannen", verklaarde Yeşilgöz.

Waarom het overleg uiteindelijk zo lang duurde, is niet bekend. "We hebben veel onderwerpen met elkaar besproken en ongetwijfeld zijn we nog even gaan kijken of we nog iets kunnen aanpassen", zei Schoof toen hem gevraagd werd of de coalitiepartijen nog aanvullende eisen hadden gesteld.

Meer lastenverlichting

De coalitiepartijen willen onder meer lastenverlichting voor de middeninkomens. Ook zijn er financiële tegenvallers zoals de belasting op vermogensrendement (box 3). "Die bijvoorbeeld dit jaar al meer dan 7 miljard bedraagt", zei Omtzigt. Ook het vroegpensioen zou naar verluidt onderwerp van discussie zijn geweest.

Het kabinet was het donderdagmorgen "grotendeels" al eens geworden over de begroting. "Wij als kabinet hebben de puzzel gelegd", zei de minister-president toen. Aan een paar zaken moeten we nog "een beetje sleutelen", voegde hij eraan toe.

ANP