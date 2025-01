Flinke afname gedwongen uitzettingen vreemdelingen onder nieuw kabinet

Het aantal uitzettingen van vreemdelingen van buiten de EU is in de tweede helft van 2024 met bijna 20 procent gedaald in vergelijking met de eerste zes maanden van dat jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV). In totaal werden 360 vreemdelingen gedwongen teruggestuurd, tegenover 440 in de eerste helft van het jaar.

In Ter Apel, waar het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland staat, vrezen ondernemers voor de overlast die zij ervaren door een groep zogenoemde 'veiligelanders'. In de bovenstaande video uiten zij hun problemen.

In de periode januari tot en met juni, onder het vorige kabinet, werden 120 Marokkanen gedwongen uitgezet. Na het aantreden van het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op 2 juli, waren dat er nog maar 50. Volgens de woordvoerder van minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) kunnen verschillende factoren een rol spelen bij de daling, zoals beschikbaarheid van personeel, detentieplekken en juridische procedures.

Hoewel de samenwerking met Marokko onder het vorige kabinet werd verbeterd, stelt de woordvoerder dat de "terugkeersamenwerking met de Marokkaanse autoriteiten" in de tweede helft van 2024 "onverminderd goed" was. Toch suggereerde Revijara Oosterhuis van het Meldpunt Vreemdelingendetentie eerder dat Marokko mogelijk niet tevreden is met het huidige kabinet.

Meer Algerijnen uitgezet

Opvallend is dat het aantal uitzettingen naar Algerije juist steeg. In de tweede helft van 2024 werden 90 Algerijnen gedwongen teruggestuurd, terwijl dat er in de eerste helft van het jaar slechts 30 waren. De woordvoerder van de minister noemt de "goede medewerking van Algerije" als verklaring.

