Minder asielaanvragen, maar recordaantal nareizigers naar Nederland

Minder asielaanvragen, maar recordaantal nareizigers naar Nederland

Beleid

Vandaag, 09:15

Vorig jaar vroegen 24.000 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat zijn enkele duizenden minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Tegelijkertijd kwamen juist meer gezinsleden van statushouders naar Nederland. Het ging om ruim 16.000 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 2013.

Asielaanvragen Eritreeers verdubbeld

Voor het tweede jaar op rij is het aantal asielaanvragen van Syriërs gedaald. In 2025 waren er ruim 70 procent minder aanvragen dan het jaar ervoor. Toch vormen Syriërs nog altijd de grootste groep asielzoekers.

In 2025 verdubbelde het aantal asielaanvragen van Eritreeërs tot iets meer dan 3.000. Daarmee zijn zij, na Syriërs, de tweede groep. Asielzoekers met de Iraakse nationaliteit dienden ongeveer 570 aanvragen in. Dat is minder dan een jaar eerder. In de jaren daarvoor steeg het aantal aanvragen juist.

Ook bij gezinshereniging werd in 2025 een record bereikt. Ruim 16.000 nareizende familieleden kwamen naar Nederland, zo'n 5.000 meer dan het jaar ervoor. Bijna driekwart van hen kwam uit Syrië. Ook het aantal nareizigers uit Jemen nam sterk toe.

Door ANP

