Rekenkamer luidt noodklok: vluchtelingen komen amper aan het werk

Erkende vluchtelingen komen in Nederland nog maar weinig aan het werk, terwijl er in veel sectoren juist grote personeelstekorten zijn. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Door lange asielprocedures en verplichte taallessen lukt het veel mensen niet om snel een baan te vinden of hun diploma's te halen.

De Rekenkamer vindt dat het ministerie van Sociale Zaken moet aangeven wat het doel van inburgering is en daar ook beleid op moet maken. De wet, die sinds 2022 geldt, is volgens president Pieter Duisenberg van de Rekenkamer een verbetering van de vorige. Alsnog noemt de Rekenkamer het "wensdenken" dat de wet de doelen haalt die ze beoogt.

Duurt langer

Statushouders, erkende vluchtelingen die in Nederland mogen wonen en werken, zijn verplicht om in te burgeren zodat zij "volwaardig" kunnen meedoen in de samenleving. Maar dat duurt steeds langer, stelt de Rekenkamer. Het duurt langer voordat vluchtelingen een status hebben en zij aan hun inburgering kunnen beginnen, omdat de asielketen vastloopt. Ook duurt het langer voordat zij een woonplaats hebben.

Eenmaal gevestigd lukt het statushouders vaak niet om werk te vinden waar zij de Nederlandse taal leren. Van de statushouders die drie jaar geleden zijn begonnen met inburgeren, heeft bijna 30 procent een betaalde baan gehad. Volgens de Rekenkamer gaat het dan vaak om "laagbetaalde banen" met flexibele contracten en niet op niveau. "De pakketbezorger aan je deur is vaak bijvoorbeeld kinderarts geweest in het land van herkomst", aldus Duisenberg.