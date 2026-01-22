Volg Hart van Nederland
Aantal asielaanvragen in Nederland fors gedaald

Vandaag, 20:42

Er zijn vorig jaar minder asielzoekers naar ons land gekomen en daardoor ook minder asielaanvragen geweest. Dat meldt de krant Trouw. Sterker nog, het aantal verzoeken is weer terug tot het niveau van voor corona.

Dat komt met name doordat er minder Syriërs naar Nederland zijn gekomen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel meldden zich in 2025 ruim 24 duizend asielzoekers voor het eerst in Nederland. Dat zijn een kwart minder aanvragers dan in 2024 en bijna 40 procent minder dan tijdens de piek van de afgelopen jaren in 2023, toen ruim 38 duizend mensen voor het eerst om asiel vroegen in Nederland.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die het ministerie van Asiel en Migratie maandelijks naar buiten brengt. De data geven een eerste inzicht in de asieltrend van vorig jaar in Nederland.

Door ANP

