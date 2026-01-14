Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Asielzoekers moeten COA met ontvangen wachtgeld betalen voor eigen opvang

Asielzoekers moeten COA met ontvangen wachtgeld betalen voor eigen opvang

Beleid

Vandaag, 13:07 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Asielzoekers die geld hebben gekregen omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te lang doet over het beslissen over hun asielaanvraag, moeten dat boven een bepaalde grens inleveren om mee te betalen aan hun opvang. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten, in lijn met de werkwijze van opvangorgaan COA.

Vier asielzoekers hadden een zaak aangespannen tegen het COA. Het orgaan vraagt hen kostgeld, omdat ze een vermogen boven de vermogensgrens hebben. Dat geld hebben ze verkregen uit dwangsommen die het ministerie moet betalen als niet binnen de wettelijke termijn een uitslag volgt op de asielaanvraag. De asielzoekers vinden dat dit wachtgeld niet mag meetellen bij hun vermogen, omdat dit immateriële schadevergoeding is voor het lange wachten.

De RvS ziet dit geld, net als het COA, niet als schadevergoeding maar juist als "financiële prikkel voor de minister om sneller op een asielaanvraag te beslissen". Daarom mag het meegeteld worden in het vermogen van de asielzoeker. Volgens EU-wetgeving mogen landen bij voldoende eigen middelen een bijdrage vragen van asielzoekers, aldus de RvS.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Vermogensgrens

Het IND heeft een grote achterstand in het verwerken van asielaanvragen. Hierdoor kregen de vier asielzoekers dus tussen de 15.000 en 30.000 euro aan dwangsommen uitbetaald voor het wachten. Daardoor kwam hun vermogen boven de grens uit.

Voor een alleenstaande ligt de vermogensgrens rond de 6.300 euro en voor een alleenstaande ouder of echtpaar rond de 12.500 euro, legt een RvS-woordvoerder uit. Op basis van een formule moesten ze maandelijks kostgeld betalen tot een totaal van 2600 tot 11.600 euro aan het COA, zodat hun vermogen weer slonk naar de grens.

Een van de vier advocaten laat weten niet door te procederen bij het Europees Hof. De andere advocaten bestuderen de uitspraak nog.

Door ANP

Lees ook

Nederland zegt vaker ‘nee’ tegen asielzoekers: wat is er veranderd?
Nederland zegt vaker ‘nee’ tegen asielzoekers: wat is er veranderd?
Asielzoekers worden geholpen aan baan en opleiding in Assen
Asielzoekers worden geholpen aan baan en opleiding in Assen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.