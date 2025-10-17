Asielzoekers worden geholpen aan baan en opleiding in Assen

Mohammed, Loki, Mohammed en Abdul zitten allemaal in het asielzoekerscentrum in Assen, maar zijn sinds kort ook buiten aan het werk. Ze worden opgeleid tot assistent-hovenier, om zo buiten het centrum al aan het werk te kunnen. En een bonuspuntje voor de gemeente: zo worden tekorten opgelost.

"We zitten helaas met een groot tekort aan mensen die in de plantsoenen willen werken", zegt verantwoordelijk wethouder Cor Staal tegen Hart van Nederland. "Het lost dus iets voor ons op, maar ze kunnen nu ook actief bezig zijn. Dat kon eerst niet." Statushouders mochten altijd al werken, maar voor asielzoekers golden voorheen andere regels. Dat is nu dus veranderd.

Uitdaging

De asielzoekers worden niet alleen geworven voor de gemeente, maar ook voor andere banen bij andere werkgevers binnen Assen. Mohammed (19) en Abdul (22) zijn in ieder geval enthousiast om te werken in het groen. "Het is lekker buiten werken, beetje gras maaien."

Coach Matthijs Bultena helpt de jongens om beter te worden in het werk. Werken met asielzoekers was nieuw voor hem, maar hij ziet het als een leuke uitdaging. "De taal is soms een struikelblok, maar met handen en voeten kom je een heel eind. Het is een mooie doelgroep om iets voor te doen."