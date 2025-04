Limburg opent regeling voor veehouders die willen stoppen: 'Kans op maatwerk'

De provincie Limburg opent in mei een regeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf. Er is 47 miljoen euro beschikbaar via subsidie die landbouwminister Femke Wiersma aan de provincie heeft toegezegd.

Gedeputeerde Léon Faassen (BBB) verwacht dat dertig tot zestig veehouders gebruik maken van de stoppersregeling. Limburg wil hiermee de stikstofuitstoot terugdringen en de vergunningverlening weer op gang krijgen. Door de uitspraak van de Raad van State over intern salderen, het schuiven met stikstofruimte, kunnen de provincies amper nog vergunningen afgeven.

Er is meer nodig om de stikstofuitstoot te beperken, maar een concreet plan vanuit verantwoordelijk minister Femke Wiersma ontbreekt. Boeren willen duidelijkheid, zoals op bovenstaande video te zien is.

Maatwerk

"De regeling biedt kans op maatwerk, omdat gedeeltelijk stoppen - door minder vee te houden - ook een optie is", zegt Faassen. "Bij eerdere landelijke regelingen was dit nog niet mogelijk." Volgens de bestuurder komen daardoor meer Limburgse boeren in aanmerking. "Hierdoor zal de stikstofneerslag op meer plekken in het landelijk gebied afnemen."

Veehouders kunnen van 22 april tot en met 14 mei hun interesse kenbaar maken aan de provincie. Daarna wordt het subsidieplafond vastgesteld en de regeling opengesteld. In de komende anderhalf jaar wordt de tweede tranche van de regeling verwacht, zegt Limburg, als de minister nog eens 30 miljoen euro verdeelt over de provincies.

Breed pakket

De stoppersregeling is onderdeel van een breder pakket Limburgse maatregelen om het stikstofprobleem aan te pakken. Eind mei wordt daar meer over bekend. Ook andere provincies werken plannen uit om de staat van de natuur te verbeteren en de vergunningverlening vlot te trekken. Vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een commissie opgezet die naar oplossingen kijkt.

Een commissie van het kabinet onder leiding van premier Dick Schoof onderzoekt ook hoe de landelijke stikstofproblematiek opgelost kan worden. "Mogelijk dat dit plan nog andere generieke maatregelen kent die de Limburgse natuur helpen verbeteren en vergunningverlening weer op gang kan brengen", stelt Limburg daarover.

ANP