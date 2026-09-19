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Incidenten bij moskeeën beter in beeld met nieuw landelijk meldpunt

Beleid

Vandaag, 08:44

Moskeebesturen kunnen vanaf zondag incidenten zoals bedreigingen, vernielingen en discriminatie melden bij een nieuw landelijk meldpunt. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) lanceert Meldvin.nl om voorvallen tegen islamitische instellingen beter in kaart te brengen en melders zo nodig door te verwijzen naar de juiste instanties.

Volgens het CMO is er nu geen volledig beeld van de aard en omvang van incidenten bij moskeeën. Door meldingen centraal te registreren, wil de organisatie bijdragen aan een gerichtere aanpak van discriminatie en geweld tegen islamitische instellingen.

'Blijf incidenten melden'

Het CMO benadrukt dat haat en discriminatie tegen moslims en islamitische instellingen niet normaal mogen worden gevonden en roept op om incidenten te blijven melden.

In bovenstaande video vertelt de gemeenschap waarom ze zich zo'n zorgen maakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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