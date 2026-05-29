Vernielingen bij moskee Rotterdam, burgemeester spreekt afschuw uit

Vandaag, 16:31

Een groep van zes mensen heeft vernielingen aangericht bij de Mevlana Moskee in Rotterdam-West. Dat gebeurde op een moment dat er mensen aanwezig waren in het gebouw, meldt de politie. De moskee heeft aangifte gedaan van het incident.

Volgens de moskee zijn de aanwezigen erg geschrokken. Na de vernielingen gingen de verdachten ervandoor in een taxi. De moskee heeft beelden van de vermoedelijke daders gemaakt.

"We hebben sterke vermoedens dat het gaat om een groepje beschonken personen die de vernielingen hebben gepleegd", zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP. "We hebben camerabeelden veiliggesteld en doen onderzoek."

Afschuw

Burgemeester Carola Schouten spreekt haar afschuw uit over het incident. "Dit soort intimiderend en vernielzuchtig gedrag is volstrekt onacceptabel en staat haaks op de waarden van respect en vrijheid van godsdienst die wij in onze stad en in Nederland hooghouden."

"Ik heb contact opgenomen met het bestuur van de moskee om onze steun te betuigen en te bespreken welke ondersteuning de gemeenschap verder nodig heeft", vervolgt Schouten. "De politie doet nader onderzoek naar het incident. Iedereen die iets gezien of gehoord heeft dat het onderzoek kan helpen, meldt deze informatie aan de politie."

Door ANP

