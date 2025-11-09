Terug

Verscheurde korans en dood dier op de stoep: moskee Emmeloord doet aangifte van bedreiging

Verscheurde korans en dood dier op de stoep: moskee Emmeloord doet aangifte van bedreiging

Crime

Vandaag, 19:07

Bij de Yunus Emre Moskee in Emmeloord is zondag een tas met verscheurde korans gevonden, meldt de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Bij de boeken zaten een aantal teksten zoals 'Stop islamisering' en 'Geen moskee in onze straat'.

De imam van de moskee zegt ook telefonisch te zijn bedreigd: "We laten moskeeën instorten met jullie erin." De moskee heeft aangifte gedaan van groepsbelediging en bedreiging. Volgens de moskee is een week eerder een dood dier bij het gebouw neergelegd. Wie er achter de bedreigingen zit, is niet duidelijk.

Een foto die de Islamitische Stichting Nederland (ISN) stuurde van de versnipperde korans

Toename bedreigingen

"Dergelijke incidenten staan helaas niet op zichzelf", aldus de ISN. "De afgelopen maanden waarschuwden wij al voor een zorgwekkende toename van bedreigingen en intimidatie tegen moskeeën, en riepen wij de politiek op tot het terugdringen van polarisatie en bescherming van moslims en moskeeën. Hierop is helaas niet gereageerd."

Door ANP

