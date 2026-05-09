Man aangehouden voor mishandeling imam in Maassluis

De politie heeft zaterdagochtend in Vlaardingen een man uit Maassluis (23) aangehouden voor de mishandeling van een man een dag eerder in Maassluis. Het slachtoffer, een 57-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats, raakte gewond. Hij werkt als imam bij een moskee, meldt de politie.

Het slachtoffer liep vrijdagavond rond 18.30 uur op straat toen hij werd aangevallen door de verdachte. Hij viel en werd vervolgens geslagen. De man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

De politie onderzoekt de toedracht van de mishandeling en houdt er daarbij ook rekening mee dat het beroep van het slachtoffer de reden was.

