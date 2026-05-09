Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man aangehouden voor mishandeling imam in Maassluis

Crime

Vandaag, 15:54

Link gekopieerd

De politie heeft zaterdagochtend in Vlaardingen een man uit Maassluis (23) aangehouden voor de mishandeling van een man een dag eerder in Maassluis. Het slachtoffer, een 57-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats, raakte gewond. Hij werkt als imam bij een moskee, meldt de politie.

Het slachtoffer liep vrijdagavond rond 18.30 uur op straat toen hij werd aangevallen door de verdachte. Hij viel en werd vervolgens geslagen. De man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

De politie onderzoekt de toedracht van de mishandeling en houdt er daarbij ook rekening mee dat het beroep van het slachtoffer de reden was.

Er zijn verschillende straffen in Nederland, hierboven wordt uitgelegd welke straffen er zijn.

Door ANP

Lees ook

'Geweld tegen moskeeën bijna verdubbeld'
'Geweld tegen moskeeën bijna verdubbeld'
In gesprek met een moslim in Utrechtse binnenstad: 'Niet iedereen is een terrorist'
In gesprek met een moslim in Utrechtse binnenstad: 'Niet iedereen is een terrorist'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.