'Geweld tegen moskeeën bijna verdubbeld'

Crime

Vandaag, 22:16

Het aantal geweldsincidenten tegen moskeeën is tussen 2015 en 2025 bijna verdubbeld vergeleken met de tien jaar ervoor: 369 tegenover 192. Dat blijk uit een zogeheten zwartboek van K9, het samenwerkingsverband van Nederlandse moskeekoepels.

In een verklaring spreekt K9 over recente incidenten in Den Haag, Waalwijk en Emmeloord. In die laatste plaats werd eerder deze maand bij een moskee een tas met verscheurde korans aangetroffen. De imam van de moskee zou telefonisch bedreigd zijn. Kort ervoor zou bij de moskee een dood dier bij het gebouw zijn neergelegd.

De incidenten zijn volgens K9 steeds heftiger. "Ging het jaren geleden vaak om scheldpartijen, nu is er steeds vaker sprake van extreme intimidatie middels dode dieren, dreigbrieven maar ook fysiek geweld. Van mishandeling en brandstichtingen tot stenen door ramen en zelfs molotovcocktails die de moskee ingegooid worden."

Onlangs trok de Turkse gemeenschap al aan de bel door haatbrieven bij moskeeën:

Door ANP

