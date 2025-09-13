Terug

Veel onrust in Turkse gemeenschap door haatbrieven aan moskeeën

Crime

Vandaag, 15:47

In de Turkse gemeenschap in Nederland is veel onrust ontstaan door haatbrieven die de afgelopen periode naar meerdere moskeeën zijn gestuurd. Dat laat het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) zaterdag weten. Voorzitter Zeki Baran spreekt van "walgelijke brieven", met daarin "dreigende en discriminerende teksten en besmeurd met zogenaamde bloedvlekken".

Het AD meldde vrijdag dat moskeeën in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Den Haag de brieven hadden gekregen. De Essalam-moskee in Rotterdam zou ook een dvd hebben ontvangen met de tekst "Last day of Islam in Europe" erop.

Onrust en angst

"Terecht hebben de moskeeën aangedrongen op effectieve veiligheidsmaatregelen", schrijft Baran in een brief aan demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken. Hij hoopt dat Rijkaart burgemeesters in gemeenten waar dit speelt, oproept om daarover in overleg te gaan met moskeegemeenschappen en de politie.

Koepelorganisatie SPIOR, waarbij meer dan tachtig moskeeën in de regio Rotterdam zijn aangesloten, meldde eerder deze week al dat de brieven in die regio hebben geleid tot onrust en angst bij moskeebezoekers. De organisatie zegt in nauw contact te staan met de gemeente Rotterdam. "Zorgen worden gehoord en er is bereidheid om mee te denken", aldus SPIOR. "Toch is dit een wake-upcall: het gesprek over de beveiliging van moskeeën moet veel serieuzer gevoerd worden."

