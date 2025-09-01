Terug

Moskeekoepels roepen Schoof op: 'Spreek je uit tegen haat Israël'

Moskeekoepels roepen Schoof op: 'Spreek je uit tegen haat Israël'

Gaza-conflict

1 sep 2025, 13:53

Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels K9 roept demissionair premier Dick Schoof op zich uit te spreken tegen twee bedreigende haatberichten van de Israëlische staat op X. Daarin noemt het Arabisch-Israëlische account het toegenomen aantal moskeeën in Europa en roept het Europa op "wakker te worden" en "deze vijfde colonne te vernietigen".

De term vijfde colonne wordt gebruikt om een vijand te duiden die zich in een land vestigt en zo van binnenuit actief is. K9 noemt het bericht "uiterst ernstig" omdat het onder meer de democratische rechtsstaat ondergraaft, opruiend is en impliciet oproept tot geweld. "De bewoording 'vernietigen' is een directe en gevaarlijke aanzet tot vijandelijkheden tegen moslims in Europa", aldus K9 in een brief aan Schoof.

De koepels vragen Schoof om zich namens de regering publiekelijk uit te spreken tegen de berichten. Ook wil K9 dat de Israëlische ambassadeur in Nederland "op het matje" wordt geroepen om tekst en uitleg te geven en om duidelijk te maken dat de uitingen de "verhoudingen ernstig schaden".

ANP

